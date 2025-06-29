عاجل: ديل بييرو يتوقع الفائز من مباراة الريال ويوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- توقع أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، عبور ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية على حساب فريقه السابق، في المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وقال ديل بييرو: “كما تعلمون، قلبي أبيض وأسود، وآمل أن أكون مخطئًا، لكنني أعتقد أن ريال مدريد سيتأهل.”

وأضاف: “بعيداً عن المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي، هناك طاقة جديدة في يوفنتوس، ولكن مواجهة ريال مدريد معقدة جداً”.