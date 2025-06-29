عاجل: رسام جدارية نيكو ويليامز يتهم جمهور برشلونة بتخريبها

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تحدث الفنان كارلوس لوبيز، رسّام الجدارية التي تكرّم نجم أتلتيك بلباو نيكو ويليامز، عن تجربته الصعبة بعد تعرّض العمل الفني للتخريب، قائلاً: “أسعى دائماً إلى تجاهل الجوانب السلبية والتركيز على الامتنان، فكل من يمرّ بي أثناء الرسم يقدّم كلمات طيبة ومشاعر دعم، لكن الجو خانق، الحرارة لا تُطاق، والإرهاق ينهكني.”

أما بخصوص الهجوم المتكرر على الجدارية، كشف لوبيز عن شكوك جدية حول أن التخريب الأخير قد جاء من مشجعين تابعين لبرشلونة، موضحاً: “لا يمكن أن يقوم مشجع وفيّ لأتلتيك بلباو بتشويه شعار النادي بهذا الشكل، كما أن الصور الأولى للحادثة انتشرت في موقع مرتبط بجماهير برشلونة، مما يعزز الشكوك.”