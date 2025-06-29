عاجل: تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 في أسوان عام وخدمات

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخدمات أو الفني للعام الدراسي 2025/2026 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 في أسوان عام وخدمات.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025-2026 في أسوان عام وخدمات

ووفق بيان رسمي للمحافظة، فقد تحدد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام في أسوان بـ210 درجات، والحد الأدنى للقبول بالثانوي العام للخدمات 202 درجة، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني والمهني والخدمات فني ما بين 140 درجة و230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

وكلف المحافظ، محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بضرورة مراعاة التنوع في تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، والذي يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، إتاحة النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي لتيسير الاستعلام على أولياء الأمور والطلاب من هنـــــــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة أسوان، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة محافظة أسوان من خلال الضغط هنـــــــا.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان على الفور.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025

وجاء مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025 الترم الثاني كالتالي: