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عاجل: ديزيري دوي: ميسي صنع التاريخ

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد ديزيري دوي أنه يكن كل الحب للأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر ميامي غدًا الأحد في الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية.

وقال دوي في تصريحاته عن ميسي عشية اللقاء لشبكة RMC: “إنه لاعب صنع التاريخ، هو لاعب لا يضاهى، لقد ألهمني في صغري وألهم جيلًا كاملًا”.

ثم أضاف: “سنظل نتحدث عنه بعد 20 أو 30 أو 50 سنة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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