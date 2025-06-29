عاجل: مشادة على الهواء.. لميس الحديدي لمتحدث “المنوفية”: “إحنا الغلطانين؟”

شكرا لاهتمامكم بخبر مشادة على الهواء.. لميس الحديدي لمتحدث “المنوفية”: “إحنا الغلطانين؟” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخلت الإعلامية لميس الحديدي في مشادة كلامية حادة مع معتز حجازي، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، خلال حلقة السبت من برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، وذلك أثناء مناقشة حادث الطريق الإقليمي المأساوي في مركز أشمون، والذي أسفر عن وفاة 18 من الشباب والفتيات.

من المسؤول عن الطريق؟

في بداية النقاش، تساءلت الحديدي عن الجهة المسؤولة عن الطريق الإقليمي، المعروف إعلاميًا بـ”طريق الموت”، ولماذا تتكرر الحوادث عليه دون تدخل واضح من الجهات المعنية.

ورد المتحدث الرسمي قائلاً: “الطريق الإقليمي الذي يربط المنوفية بالمحافظات الأخرى لا يخضع لولاية المحافظة أو المحافظ، بل يتبع هيئة الطرق والكباري، وقد تم تسليمه إلى الشركة الوطنية للطرق، وهي الجهة المسؤولة عن صيانته.”

وأوضح حجازي أن الجزء التابع لمحافظة المنوفية من الطريق يبلغ طوله 55 كيلومترًا من أصل 360 كيلومترًا، ويضم 35 كوبريًا و35 نفقًا، مؤكدًا أن الهيئة العامة للطرق والكباري هي من قامت بتسليم الطريق إلى الجهة المشغلة.

“حياة الناس مش تريند”

وعند إشارة المتحدث إلى أن تعبير “طريق الموت” لم يكن يُستخدم في السابق وظهر فقط ضمن “التريند”، قاطعته لميس الحديدي بانفعال قائلة: “حياة الناس مش تريند! الناس ما بتخترعش مصطلحات من فراغ، ولو ده مش طريق الموت نسميه طريق الاستشهاد؟”

وتابعت: “حتى لو الطريق مش تابع لكم، كمحافظة، هل أنتم مش شايفين عدد الحوادث؟ من دوركم كجهة محلية التنبيه أو توجيه الإنذار للجهات المختصة. على الأقل تطلبوا تكثيف الإرشادات والتحذيرات، لأن الوضع خطير وباين.”

رد المحافظة: الطريق يخضع لصيانة منذ عام

من جانبه، أصر حجازي على أن الطريق يشهد أعمال صيانة منذ قرابة عام، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مسؤولية التدخل الفني تقع على عاتق الهيئة المختصة، لا المحافظة.

وفي ما يخص الحادث، قال: “سائق الشاحنة تجاوز الحواجز الخرسانية وخرج من المسار المخصص له واصطدم مباشرة بالسيارة التي كانت تقل الضحايا. النيابة أجرت تحليلًا له، وتأكد أنه تجاوز الطريق وسبب الحادث.”

لميس الحديدي: هل كل الحوادث بسبب “خطأ فردي”؟

أثارت لميس الحديدي تساؤلًا حادًا: “يعني حضرتك عاوز تحصر المشكلة كلها في خطأ بشري؟ كل يوم عندنا حوادث، وكلها بسبب السائق؟ ما هو كل السائقين عارفين إنه طريق خطر! ليه مش بيتغير شيء؟”

ورد المتحدث الرسمي مؤكدًا أن لجنة من مجلس الوزراء والشركة الوطنية للطرق والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بمعاينة الطريق وأكدت أنه لا توجد مشكلة فنية، وأن ما حدث هو سلوك فردي خاطئ نتيجة عدم الالتزام بالسرعة والتعليمات.

مطالبات بمحاسبة واضحة

اختتمت الحديدي النقاش برسالة غاضبة: “لو الطريق فعلاً سليم، ليه بيموت الناس عليه بالشكل ده؟ هل كل الحوادث دي أخطاء فردية؟ المسألة مش محتاجة تقرير، محتاجة تحرك فعلي ومحاسبة. الناس بتدفع التمن كل يوم!”