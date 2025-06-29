عاجل: فليك يحسم ملف شارة القيادة في برشلونة وسط غموض مستقبل تير شتيغن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: بات ملف شارة القيادة في برشلونة قضية مؤجلة لكنها قابلة للانفجار في أي لحظة، خاصة مع تعقّد وضع القائد الحالي، الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

تشير التقارير الصحفية إلى أن النادي يراهن على الحارس الشاب خوان غارسيا، مع وجود خيار التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني، ما يُضعف موقف تير شتيغن ويثير التساؤلات حول أحقيته في الاستمرار كقائد للفريق إذا لم يعد الحارس الأساسي.

في ظل هذا الغموض، يتجه القرار النهائي للمدرب الجديد هانسي فليك، الذي يُنتظر أن يحسم الأمر مع عودة الفريق للتحضيرات الصيفية.

ولم تعد شارة القيادة مجرد شرف رمزي، بل هي عنصر حاسم في استقرار الفريق، تتطلب شخصية مؤثرة لا تحيط بها الشكوك.

ويستحضر النادي نموذج بيب غوارديولا، الذي قرر هذا الصيف اختيار قادة مانشستر سيتي بنفسه لتفادي المشاكل السابقة، وهو ما قد يُكرره فليك في برشلونة.

ومن بين الأسماء المرشحة بقوة: إينيغو مارتينيز، لما يملكه من خبرة وكاريزما، ولعلاقته القوية مع المدرب الألماني.

القرار الحاسم يقترب، وبات واضحًا أن فليك سيكون صاحب الكلمة الأخيرة، في توجه جديد بعيدًا عن التصويت داخل غرفة الملابس.