عاجل: مفاجأة حول المتورطين في تخريب جدارية نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أثارت إذاعة “راديو ماركا” الجدل بعد تقريرها الذي أشار إلى وجود شكوك بأن الهجوم الأخير على الجدارية التي تُجسّد صورة نيكو ويليامز في مدينة بلباو قد يكون من تنفيذ مشجعين محسوبين على نادي برشلونة.

تأتي تلك الحادثة وسط تصاعد الأحاديث حول اقتراب ويليامز من مغادرة أتلتيك بلباو، مع ارتباط اسمه بصفقة محتملة إلى برشلونة.

يُعتقد أن الهدف من تخريب الجدارية هو خلق حالة من التوتر والإرباك حول خروجه من النادي، في محاولة لإضفاء طابع سلبي على عملية الانتقال.

وتبقى هوية الفاعلين غير مؤكدة حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات في بلباو حول الجهة المسؤولة عن هذا الفعل المثير للجدل.