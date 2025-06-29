عاجل: تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 في شمال سيناء

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الحد الأدنى لبدء تنسيق الثانوية العامة، للطلاب الناجحين في الشهادة لإعدادية للعام الدراسي الحالي، ويرغب الكثير من الطلاب و أولياء الأمور في معرفة تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 في شمال سيناء .

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025-2026 في شمال سيناء

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تحديد مجموع درجات 220 درجة للقبول في مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، الدورين الأول والثاني.

ويتم القبول بالتعليم الثانوي الخاص 160 درجة، أما بالنسبة للتعليم الثانوي الفني «صناعي – تجارى – فندقي – زراعي»، كل حسب التخصص والإدارة التابع لها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة شمال سيناء2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة شمال سيناء ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة محافظة شمال سيناء من خلال الضغط هنـــــــا.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة شمال سيناء على الفور.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025

وجاء مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025 الترم الثاني كالتالي: