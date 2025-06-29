عاجل: الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن البلاد تشهد حاليًا ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن الحرارة العظمى في القاهرة تبلغ 37 درجة مئوية اليوم، مع استمرار الارتفاع غدًا الأحد.

سبب ارتفاع حرارة الطقس

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن امتداد منخفض الهند الموسمي هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يُعد العامل الأبرز في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، رغم أن الأرقام المسجلة قد تبدو أقل من الإحساس الفعلي بها.

انخفاض الحرارة في هذا الموعد

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن درجات الحرارة العظمى ستسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الإثنين المقبل لتبلغ 36 درجة مئوية في القاهرة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة، لا سيما في المحافظات الداخلية، بينما تشهد المناطق الساحلية انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة بفعل تأثير البحر، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، مما يزيد من الشعور بالحرارة خاصة في الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية.

وتابعت: “نشاط الرياح خلال ساعات المساء سيُسهم في تحسين الشعور بالطقس، حيث تصبح الأجواء معتدلة نسبيًا مع دخول الليل”، محذرة من ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، حيث تتراوح بين 3 إلى 4 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، داعية المواطنين والصيادين إلى توخي الحذر، متوجه بتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، مؤكدة أهمية ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، والإكثار من شرب السوائل، تجنبًا للإجهاد الحراري.