عاجل: لامين يلمح لرقمه الجديد .. صورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لمح لامين يامال نجم برشلونة الشاب الى رقمه الجديد من خلال صورة لمارادونا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

كل شيء يشير أن النجم البالغ من العمر 17 عاما سيحتفظ بالرقم التاريخي “10” الذي يتركه انسو فاتي خلفه.

القميص الاسطوري رقم 10 والذي ارتداه اساطير مثل ليونيل ميسي ومارادونا ورونالدينيو يتأهب لامين يامال لحمله .

لامين يامال نشر صورة عبر حسابه على انستغرام لمارادونا وهو يرتدي الرقم 10 خلال فترة لعبه مع البارسا:

بهذه الطريقة سينضم لامين الى قائمة لاعبي برشلونة التاريخين الذي حملوا الرقم 10 الذي ارتداه ميسي حتى 2022، وقبله رونالدينيو حتى 2008 ، وسبقه ريكيلمي ريفالدو في هذا القرن.

ومن بين لاعبي البلاوغرانا العظماء الآخرين الذين ارتدوا هذا الرقم : باولينو ألكانتارا ، كوبالا ، لويس سواريز ، مارادونا ، لينكر لاودروب، روماريو.