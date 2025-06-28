عاجل: “كنت بشتغل عشان أحوش للمعادلة”.. حبيبة تروي مأساة حادث الإقليمي بالمنوفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بكلمات يغلب عليها الألم وصدمة الفقد، روت “حبيبة”، إحدى الناجيات من حادث ميكروباص الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، تفاصيل اللحظات القاسية التي عاشتها بعد فقدان عدد من أقاربها في الحادث المروع، قائلة: “ربنا نجاني، بس بنات خالتي وأقاربي ماتوا قدامي”.

نجت من الموت بأعجوبة

وأوضحت حبيبة، لـ”تليجراف مصر”، أنها فقدت الوعي فور وقوع الحادث، وعندما أفاقت، وجدت نفسها ملقاة على الأسفلت، قبل أن يغشى عليها مرة أخرى وتُنقل إلى المستشفى، وهناك تلقت الخبر الصادم: “البنات كلهم ماتوا، ومافضلش غير اتنين بس”.

بداية مشوار لم يكتمل

وقالت حبيبة إن هذه كانت أول تجربة لها في العمل، بعد أن أنهت امتحاناتها في أوائل يونيو، وكانت تأمل في توفير نفقات المعادلة من أجل الالتحاق بكلية التجارة، قائلة: “كنت عايزة أساعد نفسي وأحقق حلمي، بس اللي حصل كسرني”.

وانتقدت حبيبة حالة الطريق الإقليمي، مشيرة إلى أنه يشهد حوادث متكررة بسبب تهالكه وسوء حالته: “الطريق سيئ جدًا، وكل يوم فيه حادث.. لازم حد يتدخل قبل ما مزيد من الأرواح تروح”.

وداع لم يكن في الحسبان

وتحدثت حبيبة بألم عن آخر ليلة جمعتها بالضحايا، قائلة: “قضينا الليلة سهرانين وضحكنا، وسمر تحديدًا كانت مصممة ما تنامش قبل ما تخلص السهرة.. وفي الصبح خرجنا كلنا للشغل، لكن محدش رجع”.

رغم صدمتها، عبّرت حبيبة عن امتنانها للنجاة، لكنها لا تزال تحت تأثير الحزن العميق على من فقدتهم، إذ قالت: “أنا عايشة، بس قلبي موجوع عليهم.. نفسي أكمل الطريق اللي كنت ماشية فيه، وأدخل تجارة زي ما كنت ناوية”.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل “تريلا” وأخرى ميكروباص تقل فتيات على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، ووجود وفيات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 19 فتاة كن عائدات إلى قريتهن بعد انتهاء عملهن.