عاجل: منهم جوارديولا ومارادونا.. نجوم سبقوا بوجبا بالوقوع في فخ المنشطات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أُغلقت قضية بول بوجبا والمنشطات التي ظلت مفتوحة على مدار عامين، حيث انهى اللاعب عقوبته وحصل على تصريح العودة لممارسة كرة القدم، بل وتمكن من التوقيع مع موناكو ليبدأ رحلة جديدة في عالم الساحرة المستديرة.

لم تكن قضية بوجبا هي الأولى من نوعها في عالم كرة القدم، حيث سبقه نجوم كبار وقعوا في هذا الفخ، حيث كادت أن تعصف المنشطات والمخدرات بمسيرتهم.

وفي تقرير سابق مطول نشرته مجلة فور فور تو عن أبرز 32 لاعب تعرضوا للعقوبة بسبب تناول المنشطات، جاء في مقدمتهم الأسطورة الراحلة دييغو أرماندو مارادونا، والذي تم إيقافه بسبب تعاطي الكوكايين.

وظهر كذلك اسم النجم الهولندي إيدجر ديفيدز في القائمة، والذي ثبت تناوله تعاطي مادة الناندرولون، وهناك أيضًا بيب جوارديولا الذي ثبت تعاطيه نفس المادة عندما كان يلعب في صفوف بريشيا.

وجاء بالقائمة أيضًا لاعبين كبار آخرين مثل أندريه أونانا، وأدريان موتو، وياب ستام.