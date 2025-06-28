عاجل: أربعة أسماء تغادر برشلونة هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يواصل نادي برشلونة العمل على تسوية ملفات عدة لاعبين هذا الصيف، في إطار خطة إعادة الهيكلة التي يقودها المدير الرياضي ديكو والمدرب هانزي فليك.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن أربعة أسماء بارزة اقتربت من الرحيل:

أنسو فاتي: يتواجد في موناكو منذ يوم الخميس الماضي، ومن المنتظر أن يعلن رسميًا عن انتقاله يوم الاثنين، في صفقة نهائية تنهي مسيرته مع برشلونة بعد سنوات من التقلب بين الأمل والإصابة.

بابلو توري: اللاعب لم يحظ بفرص كثيرة الموسم الماضي، وكل المؤشرات تشير إلى رحيله هذا الصيف، المفاوضات جارية مع ريال مايوركا لبيعه بشكل نهائي، مع احتفاظ برشلونة بحق إعادة الشراء. ينتهي عقده في يونيو 2026.

أوريول روميو: لا يدخل ضمن خطط فليك، ورغم إعارته الموسم الماضي إلى جيرونا، فإن التوجه الحالي هو خروجه بشكل نهائي هذا الصيف.

قلب دفاع محتمل: برشلونة يملك خمسة مدافعين في مركز قلب الدفاع، ووفقًا لتصريحات ديكو، أحدهم سيغادر هذا الصيف، الترجيحات تصب في اتجاه المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن كأقرب الأسماء للرحيل.

في المقابل، هناك أسماء أخرى مطروحة للنقاش مثل باو فيكتور وبعض الحراس، لكن تلك الملفات ليست ذات أولوية في الوقت الحالي.