عاجل: عودة تعني الكثير.. بوغبا يبكي بعد انضمامه إلى موناكو (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر عودة تعني الكثير.. بوغبا يبكي بعد انضمامه إلى موناكو (فيديو) والان مع التفاصيل



عاش الفرنسي بول بوغبا لحظات خاصة بعد عودته من جديد لكرة القدم للانضمام إلى صفوف موناكو.

وأعلن نادي موناكو، السبت، تعاقده مع بول بوغبا في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع يوفنتوس العام الماضي.

ووقع بوغبا على عقد يمتد لعامين مع نادي الإمارة حتى صيف 2027، حيث سيلعب في الدوري الفرنسي للمرة الأولى.

ونشر موناكو مقطع فيديو يرصد لحظة توقيع لاعب الوسط السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس عقده الجديد مع النادي.

وظهر بوغبا في الفيديو وهو يبكي بالدموع بمجرد توقيع عقده الجديد مع موناكو، حيث ابتعد عن ممارسة كرة القدم لفترة طويلة دامت نحو عامين بسبب أزمة المنشطات.

يذكر أن بوغبا عوقب بالإيقاف لأربع سنوات بشكل مبدئي بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، لكن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي خفَّضت عقوبة إيقافه إلى 18 شهراً فقط.

وأصبح صاحب الـ32 عاماً لاعباً حراً منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني بعد فسخ عقده مع يوفنتوس، ورغم انتهاء عقوبة إيقافه في مارس/آذار الماضي، لكنه لم ينضم لأي نادٍ.

اتفرج بكاء بوغبا لحظة توقيع عقده مع موناكو

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