عاجل: بوتافوغو يواصل الترنح في 2025 بعد الخروج من كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: ودّع نادي بوتافوغو البرازيلي منافسات كأس العالم للأندية 2025 من دور الـ16 بعد هزيمته أمام بالميراس، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية هذا العام.

وبهذه الخسارة، يكون الفريق قد خسر 46% من مبارياته الرسمية في 2025، حيث تلقى 17 هزيمة من أصل 37 مواجهة، ما يجعله ثالث أسوأ عام له من حيث نسبة الهزائم في القرن الحادي والعشرين.

وسبق لبوتافوغو أن سجل نسب خسائر أعلى في عامي 2014 (54%) و2019 (47%).