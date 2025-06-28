عاجل: استئصال طحال وتنفس صناعي.. آخر تطورات الحالة الصحية للناجيات من حادث الإقليمي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد أبو شنب طبيب “حبيبة ” الناجية من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذى أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق وإصابة 3 آخرين، تفاصيل الحالة الصحية للمصابين بالحادث.

وقال أبو شنب، لـ “تليجراف مصر”، إن حبيبة تعاني جرحا قطعيا بالرأس وكدمات بالظهر والقدمين وحالتها مستقرة، وابنة عمتها “آيات “حالتها غير مستقرة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي ونقلها لوحدة المخ والأعصاب.

وأضاف الطبيب، أن المصابة الثالثة “إسراء” تم استئصال طحالها، بالإضافة لخلع بالكتف وكسر مضاعف بالركبة.

توفير الإمكانيات لعلاج الجرحى

وأشار أبو شنب إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ومدير المستشفيات، أمرا بتوفير كل الإمكانيات لعلاج الجرحى، والمحافظة أرسلت مندوبا لإنهاء كافة إجراءات تصريحات الدفن.

وشهدت المستشفيات أمس، مشاهد مؤلمة، حيث تجمع العشرات من الأهالي؛ بعضهم يصرخ، وبعضهم يهمس بالدعاء، وبعضهم انهار بعد تلقي خبر الوفاة، أمهات يمسكن بصور بناتهن، وآباء فقدوا النطق، وأشقاء يبكون على الأرصفة.

وفي قرية “كفر السنابسة”، خيم الحزن على كل البيوت، لم يعد هناك شارع يخلو من سرادق عزاء، ولا بيت إلا وفيه من فقد بنتًا أو قريبة أو جارة.

نهاية مؤلمة لرحلة شقاء

لم يكن الحادث مجرد تصادم على الطريق، بل كان فصولًا من الألم، بطلاتها بنات اخترن الشقاء بدلًا من السؤال، خرجن في الصباح بحثًا عن الرزق، فعدن في المساء مكفَّنات.