عاجل: آخر تطورات إصابة كامافينغا – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي رامون ألفاريز عن آخر تطورات عملية تعافي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد الذي يعاني من إصابة بتمزق في وتر العضلة المقربة اليسرى .

الصحفي قال أن كامافينغا قريب جدا من العودة الى الفريق، وسنرى ان كان سينضم الى قائمة يوفنتوس يوم الثلاثاء القادم في ثمن نهائي مونديال الاندية .

الفرنسي أحرز تقدما كبيرا في التعافي من اصابته وأصبح في حالة جيدة للغاية حتى أنه قد يكون متاحا لمدربه تشابي الونسو في المباراة القادمة.