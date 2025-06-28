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عاجل: آخر تطورات إصابة كامافينغا – هاي كورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي رامون ألفاريز عن آخر تطورات عملية تعافي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد الذي يعاني من إصابة بتمزق في وتر العضلة المقربة اليسرى .

الصحفي قال أن كامافينغا قريب جدا من العودة الى الفريق، وسنرى ان كان سينضم الى قائمة يوفنتوس يوم الثلاثاء القادم في ثمن نهائي مونديال الاندية .

الفرنسي أحرز تقدما كبيرا في التعافي من اصابته وأصبح في حالة جيدة للغاية حتى أنه قد يكون متاحا لمدربه تشابي الونسو في المباراة القادمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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