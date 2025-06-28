عاجل: عثمان ديمبلي خارج حسابات باريس سان جيرمان ضد انتر ميامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اجل المدرب الاسباني لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي للتشكيلة الاساسية للفريق رغم تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في دوري الامم الاوروبية و حرمته من خوض المباريات الثلاث لدور المجموعات في كاس العالم للأندية .

التشكيلة الاساسية المتوقعة التي اختارها انريكي لمواجهة انتر ميامي غدا الاحد في الدور الثمن النهائي للمونديال خلت من اسم ديمبلي حسب ما اوردته صحيفة لو باريزيان و قد يعتمد عليه بديلا .

المدرب الاسباني اختار لمباراة انتر ميامي كل من :

دوناروما ، حكيمي ، ماركينيوس ، باشو ، مينديز ، نيفيز ، فيتينيا ، رويز ، دوي ، كفاراتسيخليا و باركولا .