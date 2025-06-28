عاجل: خطة ريال مدريد مع ميليتاو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكدت صحيفة آس الإسبانية أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بات قريبًا من الانضمام إلى قائمة ريال مدريد أمام يوفنتوس، بعد غياب طويل دام 234 يومًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم جاهزيته المبدئية، أبلغ ميليتاو إدارة النادي والجهاز الفني برغبته في العودة بهدوء وتجنب الضغط الجسدي، حرصًا على عدم التعرض لانتكاسات غير ضرورية قبل انطلاق الموسم.

وتهدف خطة ريال مدريد حاليًا إلى استكمال عملية التأهيل وتحسين لياقة اللاعب تدريجيًا ليكون في كامل الجاهزية مع انطلاق الموسم الجديد.

وتعتبر عودة ميليتاو حاسمة في ظل نية المدرب ألونسو الاعتماد على ثلاثي دفاعي مكون من ميليتاو، أنطونيو روديغر، وديان هويسين.