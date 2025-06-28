عاجل: «أنتمي للسعودية».. كريستيانو رونالدو يكشف أسباب استمراره مع النصر

شكرا لاهتمامكم بخبر «أنتمي للسعودية».. كريستيانو رونالدو يكشف أسباب استمراره مع النصر والان مع التفاصيل



كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أسباب استمراره في صفوف “العالمي”.

وكان كريستيانو رونالدو جدد تعاقده مع النصر لمدة عامين حتى صيف 2027، مع العلم أنه انضم للنادي في يناير/كانون الثاني 2023.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو سيجني 178 مليون جنيه استرليني سنوياً (ما يقارب 210 ملايين يورو) بموجب عقده الجديد مع النصر.

كريستيانو رونالدو يثني على السعودية



وفي مقابلة مصورة نشرت عبر صفحة نادي النصر على موقع “إكس”، قال رونالدو: “بالطبع علينا أن نذكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأنه يقوم بجهد رائع، وعمل رائع، وهو أهم شخصية مؤثرة في هذا التغيير والتطور الناجح للدولة السعودية”.

وأضاف: “لذا يجب أن نشيد ونقدر عمله، ونشيد بالأشخاص الذين يعملون حوله على عملهم الرائع”.

وتابع: “أنا سعيد جداً، يجب أن تكونوا فخورين ببلدكم (السعودية)، فأنتم تملكون بلداً رائعاً والمستقبل سيكون مشرقاً، لأن الأمور هنا تتطور بسرعة شديدة، أنتم لا تتحدثون فقط، بل تفعلون، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية”.

وأكمل: “وكما قلت مرات عديدة، أنا أنتمي للملكة العربية السعودية، أنا برتغالي ولكن أنتمي للسعودية”.

كريستيانو رونالدو يكشف أسباب تجديد عقده مع النصر



وعن أسباب استمراره مع النصر، أوضح صاحب الـ40 عاماً: “طبعاً منذ أول يوم لي هنا، كنت أحمل مسؤولية لإحداث تغيير، ليس فقط في نادي النصر، بل في السعودية أيضاً، وهذا هو هدفي”.

وواصل: “هدفي هو دائماً الفوز بألقاب مهمة مع النصر، وطبعا لا زلت أؤمن بذلك، ولهذا السبب جددت عقدي لعامين إضافيين، لأنني أؤمن أني سأكون بطلاً في المملكة العربية السعودية”.

وكشف: “كما ذكرت، كان لدي عروض للعب في كأس العالم للأندية، ولكني أرى أنها لم تكن فكرة منطقية، لأني أعتقد أنه من الأفضل أن أحظى براحة جيدة واستعداد جيد، لأن الموسم المقبل سيكون طويلاً، حيث ينتهي بكأس العالم للمنتخبات”.

وأنهى “الدون” قائلاً: “لذا، أريد أن اكون مستعداً، ليس فقط للنصر، بل أيضاً لمنتخب البرتغال، ولهذا قررت أن ألعب نهائي دوري الأمم الأوروبية، ولا أستمع لأي عروض بعدها، وبالطبع أن أستمر في هذا النادي الذي أحبه”.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن الدوري السعودي

وتطرق كريستيانو رونالدو للحديث عن الدوري السعودي بقوله: “بالطبع لا يزال يتطور، ولكني أؤمن أننا حالياً ضمن أفضل 5 دوريات في العالم، ولكني لا زلت أؤمن أننا سنستمر في التطور ونملك الوقت، كما أرينا العالم أن هذا الدوري يتطور باستمرار في آخر عامين ونصف”.

وأضاف: “أنا سعيد لأنني أعلم أن الدوري هنا تنافسي للغاية، فقط الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يفهمون شيئاً عن كرة القدم، يقولون أنه ليس من أفضل 5 دوريات بالعالم، ولكني أؤمن بذلك وأثق بما أقوله 100%، والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه”.

وأكمل: “ولذلك أردت البقاء لأنني أؤمن بالمشروع، ليس فقط للعامين المقبلين، ولكن حتى 2034، وهو الهدف عندما تستضيف السعودية كأس العالم، لذلك أنا سعيد، أريد أن أقاتل أمام أفضل الفرق في السعودية للفوز بالدوري، ونشاهد في النهاية من هو الأفضل”.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن كأس العالم 2034 بالسعودية

كما تحدث كريستيانو عن استضافة السعودية لمنافسات كأس العالم 2034.

وقال رونالدو: “مؤمن بأن بطولة كأس العالم في السعودية ستكون أجمل كأس عالم في التاريخ”.

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