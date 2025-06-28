عاجل: هددوها بالقتل.. ما لا تعرفه عن نيكول جينيس صاحبة فيديو التهكم على الإسرائيليين

شكرا لاهتمامكم بخبر هددوها بالقتل.. ما لا تعرفه عن نيكول جينيس صاحبة فيديو التهكم على الإسرائيليين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في مقطع تمثيلي ساخر، تتهكم مؤثرة بلغة أوروبية من لجوء الإسرائيليين إلى أوروبا بحثًا عن الأمان، على خلفية الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعد أن كانوا يدعمون “الإبادة” التي ترتكبها حكومتهم بحق أهالي قطاع غزة، لينتشر المقطع في كافة أنحاء العالم، ويبحث المتابعون عن صاحبته الرومانية نيكول جينيس، حتى صدم هؤلاء بتصريحها الأخير الذي أعلنت فيه تلقيها تهديدات بالقتل.

جينيس الساخرة من الانتهاكات الإسرائيلية

واكتسبت المنتجة السينمائية نيكول جينيس شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشوراتها غير التقليدية التي تنتقد بشدة الهجمات الإسرائيلية “الوحشية” على قطاع غزة وتدعم الفلسطينيين، بحسب موقع “بوسنة إنفو”.

تعتبر جينيس صانعة محتوى رقمي، تعمل كممثلة وعارضة أزياء، وغيرها، تنشر بعض المشاهد الكوميدية التي تؤدي فيها الشخصيتين أو كليهما، وتنشر آراءها السياسية، وخاصةً بشأن غزة، وغيرها.

وتحمل جينيس، الجنسيتين الرومانية والإسبانية وتقيم حاليًا في مصر، مشيرة إلى أن دعمها للقضية الفلسطينية ينبع من ضميرها الإنساني.

سر تأييدها لفلسطين

وصفت جينيس في لقاء سابق سر موقفها من غزة قائلة: “أن تكون لديك ضمير يكفي لتفهم ما يحدث هناك، في القرن الحادي والعشرين، لا يجب علينا حتى أن نشرح للبالغين أن قتل الأطفال والمجازر والإبادة الجماعية أمر خاطئ”.

أشارت جينيس بشكل خاص إلى التناقض بين مواقف ومطالب الحكومات، خاصة الغربية، وتلك التي يعبر عنها المواطنون فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت أن الحكومات اتخذت قرارات “دون استشارة الملايين من الناس الذين يحتجون في الشوارع”.

وشددت على ضرورة أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في الاختيار والتصويت والتعبير عن أهدافه، مؤكدة أهمية أن يُسمع الصوت الفلسطيني على الصعيد السياسي أيضًا.

قوة الكوميديا في إيصال الرسالة

“هدفي هو مساعدة الأشخاص الذين غسلت وسائل الإعلام الغربية أدمغتهم لسنوات بمعايير مزدوجة بشأن الديمقراطية والحرية” بتلك الكلمات أوضحت جينيس سبب اختيارها لنهج ساخر على إنستجرام، مبينة أن نهجها يجعل هؤلاء يفهمون من خلال الكوميديا الساخرة ما يحدث في غزة.

وأوضحت أن ما تقوله قد يؤدي إلى نقاش، لكن الكوميديا تؤخذ على محمل الجد عندما تتحول السياسة إلى مزحة”.

وأعربت عن اعتقادها بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا غير مبالين بالوضع في غزة، وقالت: “لقد أصبح الناس غير حساسين لذلك لأنهم رأوا بالفعل العديد من الصور ومقاطع الفيديو لأطفال تعرضوا للمجازر، ولذلك يجب علينا تذكيرهم بما يحدث هناك، حتى لو لم يكونوا مهتمين”.

من الكوميديا إلى العمل الإغاثي.. نيكول جينيس تدعم غزة بالمنسوجات

لم تكتف بالتعبير الصريح عن موقفها، بل قررت أن تكرس كل جهدها لمساعدة الشعب الفلسطيني المحتاج، منذ نوفمبر 2023، تعمل على إنتاج المنسوجات بتكلفة المواد الخام فقط وإرسالها إلى غزة، بحسب صفحتها عن المشروع.

تشمل هذه المساعدات السترات الشتوية، وأكياس النوم، والقفازات المضادة للقطع، والمراتب، والملابس الداخلية النسائية، والقبعات، الأحذية، أغطية الأطفال، وجميع أنواع الملابس للرجال والنساء والأطفال، وتقوم بجمع التبرعات في مصر لتغطية تكاليف المواد الخام، ويتم إنتاج جميع هذه المنسوجات في مصر.

أشارت جينيس إلى أنه حتى يوم 9 أغسطس 2024، قامت بإرسال 79,810 قطعة إلى غزة، العملية بأكملها موثقة بشكل كامل من خلال التحديثات المستمرة على حساباتها الرسمية وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد العائلات النازحة في مصر، خاصة من خلال برنامج توفير المراتب لكل عائلة، وتعمل مع العديد من المنظمات منذ نوفمبر لتوصيل المساعدات إلى غزة، و توثق كل عملية تسليم من خلال مقاطع الفيديو التي تواصل نشرها.

وأوضحت أنه ليس لديها هدف زمني محدد لهذا المشروع، وستستمر فيه قدر استطاعتها، وهدفها على المدى القريب حاليًا هو توفير 5000 مرتبة على الأقل، بالإضافة إلى جميع الأغراض الأخرى التي ذكرتها.

المقطع الأشهر.. سخرية من التناقض

أصبح المقطع الأشهر للمؤثرة الرومانية الذي يُظهرها كلاجئة إسرائيلية تريد دخول رومانيا، وهي تسخر من التناقض بين موقف هؤلاء الأشخاص السابق المؤيد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ووضعهم الحالي كلاجئين يبحثون عن الأمان في بلدان أوروبية.

ووصل عدد متابعي المقطع الأصلي على صفحتها على “إنستجرام” إلى 2 مليون مشاهد، غير الترجمات المتعددة التي نشرت للمقطع والتي تابعها الملايين.

وحصلت على جائزة القمة العالمية للعمل الإنساني والتي جاءت بعنوان “غزة اليوم وغدًا”.

جينيس من قلب السفينة “مادلين”

وشاركت جينيس في دعم سفينة مادلين وشاركت فيديو لها من داخل السفينة، وكتبت على صفحتها: “تبحر سفينة مادلين اليوم إلى غزة وعلى متنها اثني عشر عاملاً إنسانياً، وأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حليب الأطفال والإمدادات الطبية وغيرها”.

التهديد بالقتل

صدمت جينيس متابعيها، عندما كشفت عن تلقيها تهديدات بالقتل بسبب ما تقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها زادت من إصرارها على فضح الحقيقة والدفاع عن المظلومين رغم كل المخاطر التي تواجهها.

وكشفت جينيس، في حوار سابق، أنها تواجه رقابة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي، معربة عن اشمئزازها بشكل خاص من الاتجاه الجديد حيث يسخر المستخدمون الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي من الكارثة الإنسانية في غزة.

حياتها الخاصة

وحصدت منشوراتها العديدة حول مواضيع مختلفة 1.5 مليون متابع على حسابها nicolejenes TikTok، كما تنشر أيضًا عن رحلاتها، وعن روتين مكياجها، والرقص، وروتين اللياقة البدنية، ومناقشات حول القضايا الشخصية الخاصة بها، بحسب موقع “فيموس بيرثدايس”.

وتذكر في بعض منشوراتها أنها تزوجت من رجل كانت مخطوبة له، ولكن لا يوجد ذكر موسع عن عائلتها بالمنشورات