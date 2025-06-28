عاجل: من سيتأهل لربع نهائي المونديال .. بايرن ام فلامينغو ؟ الذكاء الاصطناعي يجيب

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شكرا لاهتمامكم بخبر من سيتأهل لربع نهائي المونديال .. بايرن ام فلامينغو ؟ الذكاء الاصطناعي يجيب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تعد مباراة بايرن ميونيخ الالماني ضد فلامينغو البرازيلي واحدة من اقوى المواجهات في الدور الثمن النهائي لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الامريكية .
الفائز منهما لن يكتفي بالتأهل للدور الربع النهائي للبطولة فحسب بل سيكون احد المرشحين للظفر بلقبها.
توقعات الذكاء الاصطناعي لشبكة اوبتا تقول ان بايرن ميونيخ يمتلك حظوظا اوفر من منافسه البرازيلي لتجاوز عقبة الثمن النهائي بسلام .
حظوظ الناديين في الفوز هي كالتالي :
- بايرن ميونيخ 55,5 % .
- فلامينغو 21,4 % .