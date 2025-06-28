عاجل: سعر سبيكة الذهب 5 جرامات btc اليوم السبت 28 يونيو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر سبيكة الذهب 5 جرامات btc اليوم السبت 28 يونيو 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تباينت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم، محليًا وعالميًا، إذ سجل سعر الأونصة عالميًّا 3,274.175 دولار.

وبحسب الأسعار المُعلنة من مؤسسة “جولد بيليون”، فإن سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام btc، سجل اليوم، نحو 5445.00 جنيها بالمصنعية، أما بالنسبة لباقي الأوزان فجاءت على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام btc

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام btc إلى نحو 13410.00 جنيهات بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات btc

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات btc قرابة 26695.00 جنيها بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات btc

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات btc نحو 53370.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا btc

وناهز سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا btc قرابة 106680.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا btc

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا btc إلى نحو 266550.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام btc

وارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام btc إلى نحو 532900.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب ربع كيلو جرام btc

وناهز سعر سبيكة الذهب وزن ربع كيلو جرام btc نحو 1325000.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب نصف كيلو جرام btc

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو جرام btc نحو 2649000.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب كيلو جرام btc

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام btc عند 5296000.00 جنيه بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 5269 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتحدد سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4610 جنيهات، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3951 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 3073 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وتحدّد سعر الجنيه الذهب عند مستوى 36880 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.