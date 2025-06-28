عاجل: المهمة الصعبة التي تنتظر المدرب الونسو في ريال مدريد

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شكرا لاهتمامكم بخبر المهمة الصعبة التي تنتظر المدرب الونسو في ريال مدريد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قال النجم الالماني الاسبق المهاجم يورغن كلينسمان ان المدرب تشابي الونسو المدير الفني لريال مدريد سيجد صعوبة بالغة في التعامل مع المهاجمين فينيسيوس جونيور و كيليان مبابي .
كلينسمان قال في تصريحات لصحيفة ماركا ان الونسو سيجد صعوبة في اقناع مبابي و فينيسيوس بالقيام بالواجبات الدفاعية مع الفريق مثلما يحدث في كثير من الاندية لكنه مطالب باستغلال امكانياتهما بشكل جيد .