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عاجل: المهمة الصعبة التي تنتظر المدرب الونسو في ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قال النجم الالماني الاسبق المهاجم يورغن كلينسمان ان المدرب تشابي الونسو المدير الفني لريال مدريد سيجد صعوبة بالغة في التعامل مع المهاجمين فينيسيوس جونيور و كيليان مبابي .

كلينسمان قال في تصريحات لصحيفة ماركا ان الونسو سيجد صعوبة في اقناع مبابي و فينيسيوس بالقيام بالواجبات الدفاعية مع الفريق مثلما يحدث في كثير من الاندية لكنه مطالب باستغلال امكانياتهما بشكل جيد .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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