عاجل: شروط التقديم في مدارس STEM في مصر بعد الإعدادية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي الجديد، والتي تعد من أهم المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى رعاية الطلاب المتميزين علميًا في مرحلتي الإعدادية والثانوية، لذلك يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة شروط التقديم في مدارس STEM في مصر بعد الإعدادية 2025.

مميزات الدراسة في مدارس STEM في مصر 2025

تعليم يعتمد على المشاريع العملية والتفكير النقدي.

مناهج متقدمة في العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.

بيئة تعليمية محفزة تشجع على الابتكار والتفوق.

فرص للمشاركة في مسابقات محلية ودولية.

تأهيل للالتحاق بأفضل الجامعات المصرية والعالمية.

أماكن مدارس STEM في مصر 2025

تنتشر مدارس ستيم في محافظات مثل:

الجيزة (6 أكتوبر بنين)

القاهرة (المعادي بنات، عين شمس)

الإسكندرية

الإسماعيلية

كفر الشيخ

الدقهلية

المنوفية (سرس الليان بنات، السادات بنين)

الأقصر

رابط التقديم على مدارس STEM في مصر 2025

يشترط أن يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط الخاص بتنسيق مدارس المتفوقين من هنـــــــا.

شروط مدارس STEM في مصر 2025

للالتحاق بمدارس ستيم 2025، يجب أن يستوفي الطالب الشروط التالية:

الجنسية: أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب مصري الجنسية. العمر: ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2025.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2025. الدرجات: الحصول على شهادة الإعدادية بنسبة 95% فأكثر مع الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من (العلوم، الرياضيات، الإنجليزية)، أو نسبة 98% دون اشتراط الدرجة النهائية.

الحصول على شهادة الإعدادية بنسبة 95% فأكثر مع الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من (العلوم، الرياضيات، الإنجليزية)، أو نسبة 98% دون اشتراط الدرجة النهائية. الصحة: أن يكون الطالب خاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية، مع اجتياز الكشف الطبي بعد القبول.

أن يكون الطالب خاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية، مع اجتياز الكشف الطبي بعد القبول. اختبارات القبول: اجتياز اختبارات في العلوم، الرياضيات، الإنجليزية، واختبار ذكاء وقدرات.

خطوات التقديم الإلكتروني في مدارس STEM

بعد اكتشاف مصروفات المدارس للعام 2026 في مصر، فقد تبدأ عملية التقديم لمدارس ستيم 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتشمل الخطوات التالية: