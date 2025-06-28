عاجل: سجل إجرامي مروع يهز الرأي العام.. القصة الكاملة لـ”سفاح الإسكندرية”

شكرا لاهتمامكم بخبر سجل إجرامي مروع يهز الرأي العام.. القصة الكاملة لـ”سفاح الإسكندرية” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ”سفاح الإسكندرية” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بارتكاب سلسلة مروعة من جرائم القتل والخطف والسرقة.

تحريات أمنية دقيقة قادت إلى اكتشاف الكارثة

وكشفت أجهزة الأمن في الإسكندرية تفاصيل الجريمة بعد بلاغات تغيب وشكوك أسر الضحايا، وبجهود مكثفة من رجال المباحث، تم تتبع تحركات المتهم، ليتم اكتشاف مواقع دفن الجثامين وتفكيك خيوط الجريمة.

ضبط المتهم داخل شقة في المعمورة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل شقة في المعمورة، بعد العثور على جثتين مدفونتين، ثم تم اكتشاف جثة ثالثة لاحقا داخل شقة أخرى في منطقة 45، تعود لرجل اختفى منذ أربع سنوات، وهو أحد موكليه.

3 جرائم قتل.. بهدف الخداع والسرقة

أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب ثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب جنايتي الخطف والسرقة، وتشير التحقيقات إلى أن المتهم استدرج ضحاياه من خلال علاقات قانونية ومهنية مزيفة، حيث عمل في السابق كمحامٍ واستغل الثقة التي يمنحها له موكلوه.

الضحية الأولى موكله

في الجريمة الأولى، قام المتهم باختطاف أحد موكليه، ثم قتله خنقًا، واستولى على أمواله، وقام بدفن جثمانه داخل غرفة استأجرها خصيصًا لإخفاء آثار جريمته.

أنهى حياة زوجته لشكها في سلوكه

الجريمة الثانية كانت بحق زوجته عرفيا، التي بدأت تشك في سلوكه وتحركاته، فقرر التخلص منها بطريقة مروعة، حيث خدرها وقتلها، ثم أخفى جثتها داخل شقة أخرى مستأجرة.

استدرج موكلته وسرق متعلقاتها

أما الضحية الثالثة، فكانت إحدى موكلاته، حيث استدرجها إلى إحدى الشقق التي استأجرها، ثم قتلها وسرق متعلقاتها، وأخفى جثمانها جوار جثة زوجته.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وبناء على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت إليه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف باستخدام التحايل والإكراه، بغرض السرقة، إلى جانب تهمة قتل زوجته عمدا.

تقرير طبي ينفي الجنون

وكان المتهم قد خضع لفحص طبي شامل داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث أثبت التقرير النهائي سلامته العقلية والنفسية، وأنه كان في كامل وعيه وإدراكه أثناء ارتكاب جرائمه البشعة، الأمر الذي عزز موقف النيابة العامة في تقديمه للمحاكمة الجنائية.

أدلة دامغة واعترافات مسجلة

وقد واجه المتهم أدلة دامغة شملت اعترافات مسجلة، وأدلة جنائية من مواقع الجريمة، بالإضافة إلى شهادات شهود وتقارير الطب الشرعي، ما جعل المحكمة تصدر قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.

رأي عام يطالب بأشد العقوبة

وأثارت القضية صدمة واسعة بين المواطنين، وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الآلاف بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، واصفين ما فعله بأنه يمثل “نموذجًا مروعًا للشر”، إلى أن حددت محكمة الجنايات جلسة 27 يوليو للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.