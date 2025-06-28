عاجل: لإحياء مسيرته بعد عامين.. بوغبا ينضم إلى موناكو

شكرا لاهتمامكم بخبر لإحياء مسيرته بعد عامين.. بوغبا ينضم إلى موناكو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي موناكو تعاقده مع الفرنسي بول بوغبا في صفقة انتقال حر، في خطوة قد تحيي المسيرة الكروية للاعب مجدداً.

وأفاد موناكو في بيان عبر موقعه الرسمي، السبت، أن بول بوغبا وقع عقداً لمدة عامين مع نادي الإمارة حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

ويمثل انتقال الفائز بكأس العالم 2018 إلى موناكو، عودة لممارسة كرة القدم بعد سبعة أشهر بدون نادٍ.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاماً لاعباً حراً بعد موافقته على إنهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقرر يوفنتوس الانفصال عن بوغبا بعد أن تم تخفيض عقوبة إيقافه الأولي لمدة أربع سنوات في فبراير/شباط 2024 بتهمة تعاطي المنشطات إلى 18 شهراً.

وأصبح بوغبا متاحاً للعودة إلى كرة القدم في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء عقوبة إيقافه المؤقت التي صدرت في سبتمبر/أيلول 2023.

ومع ذلك، لم يظهر بوغبا على المستوى الاحترافي منذ ذلك الحين، قبل أن يعلن موناكو ضمه رسمياً.

يذكر أن بوغبا كان يلعب في مانشستر يونايتد قبل أن يغادر ملعب “أولد ترافورد” في عام 2022 في صفقة انتقال حر للعودة إلى يوفنتوس.

وفي فترته الثانية مع يوفنتوس، لم يخض بوغبا سوى 12 مباراة فقط بسبب كثرة إصاباته وعقوبة الإيقاف، وكان آخرها في سبتمبر 2023.

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