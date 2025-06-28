أخبار اليمن : 20 شهيداً بينهم 9 أطفال في حي التفاح

20 شهيداً بينهم 9 أطفال في حي التفاحارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة إلى 20 شهيدا بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية مجموعة من المدنيين قرب مدرسة عبد الفتاح حمود بشارع يافا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء في المنطقة إلى 20 شهيدا.

وكانت مصادر طبية في غزة، كشفت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بعد قصف طيران الاحتلال المسير لمجموعة من المدنيين شرقي حي التفاح في مدينة غزة.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر في غزةأن فلسطينيين إثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محيط مدخل البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 56 ألفا و412 شهيدا، بالإضافة إلى 133 ألفا و54 مصابا.