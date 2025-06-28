عاجل: بعد تراجعه 70 قرشًا في أسبوع.. هل يواصل الدولار الانخفاض؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعًا بأكثر من 70 قرشًا، إذ أنهت العملة الأمريكية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 49.85 جنيه، مقارنة بـ 50.60 جنيه.

الأموال الساخنة

وأوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تراجع سعر الدولار جاء نتيجة زيادة التدفقات من العملة الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من خروج الأموال الساخنة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وتوقع معهد التمويل الدولي، في أحدث تقرير له، أن يصل صافي التدفقات الأجنبية خلال العام الحالي 2025، نحو 24 مليار دولار.

مستقبل سعر الدولار

وأشار حسانين، لـ”تليجراف مصر”، إلى أن سعر الدولار سيواصل تحركه ما بين 52 إلى 48 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، وذلك على وقع زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي تشهد طفرة لم تحدث منذ عامين، حيث سجلت ما يقرب 30 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، لتزداد بمعدل 77% مقارنًة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج أسهمت بفاعلية في استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية، كما أنها تُعد تعويضًا لتوفر العملة الصعبة، خاصًة بعد تراجع عائدات قناة السويس بسبب التوترات بالبحر الأحمر، والذي أثّر مباشرًة على التصدير وسلاسل الإمدادات، بالإضافة إلى خفض أعداد السياح بسبب التوترات الجيوسياسية الجارية بالمنطقة، بالتزامن مع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية رغم خروج بعضها للخارج، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي القادمة من مجموعة دول البريكس والدول الأوروبية، والاستثمار بمختلف القطاعات كالسيارات والطاقة المتجددة.