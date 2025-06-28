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عاجل: اوساسونا ينافس مايوركا على لاعب برشلونة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكدت صحيفة سبورت أن بابلو توري نجم برشلونة سيغادر البارسا هذا الصيف ، وسط صراع بين نادي مايوركا واوساسونا للتوقيع معه .

مايوركا سرع مفاوضاته لشراء 50% من حقوق اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، بينما سيحتفظ برشلونة بحق إعادة الشراء مقابل 10 ملايين يورو في السنة الاولى و12 في الثانية.

نادي أوساسونا كان قد ابدى اهتماما مبكرا باللاعب ، ولكنه تباطأ في خطواته ، وهو ما استغله مايوركا ومدربه جاغوبا اراساتي الذي كان له دورا مباشر في اقناع اللاعب بالانضمام لصفوف فريقه.

اوساسونا الآن في طريقه لخسارة صفقة توري ما لم تفشل المفاوضات مع مايوركا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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