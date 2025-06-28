عاجل: أبرز لاعبي باريس في كأس العالم للأندية قبل مواجهة إنتر ميامي

شكرا لاهتمامكم بخبر أبرز لاعبي باريس في كأس العالم للأندية قبل مواجهة إنتر ميامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهدت بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، تألق عدد من لاعبي باريس سان جيرمان، سواء بتسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة.

يأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال الأندية.

فيما يلي قائمة هدافي باريس في مونديال الأندية حتى الآن: