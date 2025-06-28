عاجل: مقارنة بين هدافي باريس وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مباراة قوية ستجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي، غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

فيما يلي مقارنة بين هدافي باريس وإنتر ميامي في المونديال حتى الآن:

كفاراتسيخيليا، مهاجم باريس: سجل هدفًا، وصنع هدفين.

لويس سواريز، نجم إنتر ميامي: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.