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عاجل: مقارنة بين هدافي باريس وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مباراة قوية ستجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي، غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

فيما يلي مقارنة بين هدافي باريس وإنتر ميامي في المونديال حتى الآن:

كفاراتسيخيليا، مهاجم باريس: سجل هدفًا، وصنع هدفين.

لويس سواريز، نجم إنتر ميامي: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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