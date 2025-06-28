عاجل: مشجع يستقبل رئيس النادي المصري ببوكيه ورد خلال زيارته للموقع الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - في لفتة إنسانية معبرة، استقبل أحد مشجعي النادي المصري، الشاب علي سبايسي، رئيس مجلس إدارة النادي كامل أبو علي، ببوكيه ورد يحمل ألوان الفريق “الأخضر والأبيض”، وذلك على هامش زيارة الوفد الرسمي لموقع إنشاء نادي المصري الجديد.

بوكيه ورد من مشجع بسيط يستقبل رئيس النادي المصري خلال زيارة لموقع الإنشاء الجديد

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة خلال ساعات اليوم السبت، لتفقد أعمال الإنشاء الجارية في مقر النادي الجديد، الذي يتم بناؤه وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، بحضور وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى جانب كامل أبو علي وأعضاء مجلس الإدارة.

الزيارة تحمل أهمية خاصة، لا سيما أنها تأتي عقب عودة كامل أبو علي رسميًا لرئاسة النادي، بعد إعلان سابق بالاستقالة، قبل أن يتراجع عنها استجابةً لرغبة جماهير المصري، ودعمًا من محافظ بورسعيد، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على استقرار الكيان.

ومن المقرر أن يشهد الوفد استعراضًا لمراحل التنفيذ المختلفة، وسط حضور جماهيري من مشجعي المصري الذين حرصوا على التواجد لدعم إدارة النادي ومتابعة حلم إنشاء الصرح الجديد.

المقر المنتظر يمثل خطوة نوعية في مسيرة النادي العريق، ويعد نقطة انطلاق نحو مستقبل احترافي يتناسب مع تاريخ النادي وطموحات جماهيره.

وصرح كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي وكامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بأنه من المتوقع افتتاح استاد بورسعيد الرياضي تجريبيا يوم 23 ديسمبر 2025 تزامنا مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.