عاجل: ثاني الصفقات.. تطورات جديدة بشأن تعاقد برشلونة مع بردغجي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد ضم الحارس خوان غارسيا، يواصل نادي برشلونة تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويبدو أن ثاني صفقاته أصبحت قريبة من الحسم.

بحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، بات انضمام الجناح الشاب روني بردغجي إلى الفريق مسألة وقت فقط، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي كوبنهاغن.

وفقًا للتقرير، من المنتظر أن يخضع الدولي السويدي للفحوصات الطبية خلال الأسبوع المقبل، على أن يوقّع بعدها عقده الرسمي مع برشلونة، في صفقة تبلغ قيمتها مليوني يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد ودّع بعضًا من زملائه في كوبنهاغن، وفضّل عرض برشلونة على عروض من عدة أندية أوروبية كبرى، معتبرًا إياه “فرصة لا تُرفض”، خاصة وأنه من مشجعي الفريق منذ طفولته.

بردغجي تغيب هذا الأسبوع عن فعالية تقليدية ينظمها ناديه للاحتفال بلقب الدوري، ما فسّرته الصحيفة بأنه دليل جديد على اقتراب رحيله.

المدير الرياضي ديكو يرى في هذه الصفقة رهانًا منخفض التكلفة وعالي الفائدة، سواء على الصعيد الفني أو المالي، خصوصًا بالمقارنة مع صفقات محفوفة بالمخاطر مثل صفقة فيتور روكي.

كما يأمل أن يساهم بردغجي في تقليل الضغط عن لامين يامال، أحد أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي.