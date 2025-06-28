عاجل: القنوات الناقلة لمواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال من WWE والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية

تتجه أنظار عشاق المصارعة الحرة حول العالم إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف واحدة من أبرز فعاليات WWE “ليلة الأبطال”، في نسخة واعدة وللمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، تحتضن الرياض الحدث الذي يُعدّ من أكثر العروض جماهيرية،

وتبرز مواجهة القمة بين جون سينا وخصمه اللدود سي إم بانك على لقب WWE بلا منازع، في إعادة لنزال عام 2012 الذي انتهى بالتعادل، والذي قد يكون الظهور الأخير للنجم العالمي للمصارعة الحرة جون سينا في سماء عالم هذه الرياضة.

القنوات الناقلة لمواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025 من WWE

لم تحصل أي شبكة قنوات عربية على حقوق بث فعاليات مواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025 من WWE عبر قنواتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025 من WWE

على الجانب الآخر، يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025 من WWE عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في منصة نتفليكس.

موعد نزال ليلة الأبطال 2025 من WWE

وتقام مواجهة جون سينا وسي إم بانك في نزال ليلة الأبطال 2025 من WWE يوم السبت الموافق 28 يونيو/ حزيران 2025 في استاد المملكة أرينا.

وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والساعة 08:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

بطاقة نزالات ليلة الأبطال 2025 من WWE

تتضمن القائمة الرسمية لنزالات ليلة الأبطال مواجهاتٍ تجمع بين الحنين إلى الماضي والقوة والفرص الحاسمة.

وفيما يلي قائمة المباريات المؤكدة حتى الآن:

بطل WWE بلا منازع: جون سينا (حامل اللقب) ضد سي إم بانك

نهائي بطولة ملك الحلبة: كودي رودس ضد راندي أورتن

نهائي بطولة ملكة الحلبة: أسوكا ضد جايد كارغيل

بطل الولايات المتحدة: جاكوب فاتو (حامل اللقب) ضد سولو سيكوا

قتال الشوارع: ريا ريبلي ضد راكيل رودريغيز

نزال فردي: سامي زين ضد كاريون كروس

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