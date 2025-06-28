عاجل: مصرع 3 فتيات وشاب إثر غرق مركب بالمنيا.. والإنقاذ يواصل البحث عن آخرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حادثا أليما، حيث لقي شاب وثلاث فتيات مصرعهم اليوم إثر غرق مركب، كانوا يستقلونه في نهر النيل، وتم إيداع الجثث بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

تفاصيل الحادث

وتلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق مركب في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمةً بسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

جهود الإنقاذ والإجراءات القانونية

عقب وصول الفرق المختصة، تبين أن المركب قد غرق، مما أدى إلى وفاة الشاب والفتيات الثلاث، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث في النيل لضمان عدم وجود ضحايا آخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

حادث آخر

وكان قد لقي صياد وابنه، يقيمان بقرية الحوارتة بمركز المنيا، مصرعهما غرقًا في نهر النيل، أثناء ممارسته مهنة الصيد، وتم انتشال جثتيهما، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتبين أن الضحيتين هما شعبان عبد الحكيم علي (38 عامًا) وابنه إسلام شعبان عبد الحكيم (15 عامًا)، وكلاهما يقيمان بقرية الحوارتة، وقد تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا تحت تصرف النيابة العامة، التي تتولى الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا الحادث يضيف إلى سلسلة الحوادث المأساوية التي تشهدها المحافظات المطلة على النيل، مما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية وفرض رقابة أكثر صرامة على وسائل النقل النهري.