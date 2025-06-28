عاجل: نجوم ريال مدريد يختصرون عظمة الفريق بكلمة واحدة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد مقطع فيديو مميزًا ظهر فيه عدد من لاعبي الفريق، طُلب منهم وصف “الميرينغي” بكلمة واحدة، فكانت الإجابات متنوعة ولكنها حملت الكثير من المعاني التي تعكس روح الفريق وقيمه.

وجاءت ردود اللاعبين على النحو التالي:

داني كارفاخال: “منتصرون”.

فينيسيوس جونيور: “مرح، سهلة”.

كيليان مبابي: “الأفضل”.

لوكا مودريتش: “بكلمة واحدة؟ الأفضل”.

رودريغو: “فريق رائع”.

داني سيبايوس: “متّحد”

إدواردو كامافينجا: “رائع”.

أسينسيو: “رهيب”.