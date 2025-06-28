عاجل: أتلتيكو مدريد يدرس بيع دي بول رغم تمسك سيميوني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفادت شبكة ElDesmarque أن أتلتيكو مدريد منفتح على بيع لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول في حال وصول عرض يفوق 30 مليون يورو، على الرغم من رغبة المدرب دييغو سيميوني في استمراره ضمن صفوف الفريق.

ويأتي هذا التوجه وسط تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب بسبب خلافات مع ممثليه، علمًا أن دي بول يبلغ من العمر 31 عامًا، وينتهي عقده الحالي في صيف 2026.

وتبدي عدة أندية اهتمامًا بضم دي بول، أبرزها: يوفنتوس وإنتر ميلان وغلطة سراي.

الإدارة تراقب الوضع عن كثب وستتخذ قرارها بناءً على العروض التي تصل خلال فترة الانتقالات.