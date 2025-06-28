عاجل: محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

شكرا لاهتمامكم بخبر محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، التنسيق العام للمرحلة الثانوية العامة بأنواعها “منتظم، منازل، خدمات، وخاص”، للعام الدراسي 2025-2026 بمختلف مدارس المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، بمدن وقرى المحافظة تحددت بـ 245 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي العام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليًا وبناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018 بشأن تنظيم الترخيص لفصول الخدمات.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، يتم تشكيل لجان التنسيق بالمدارس، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي بنوعيها علي أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويجري تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق وتسليمها إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد خلال الأيام الماضية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 24-2025، بنسبة نجاح بلغت 84.17%، إذ تقدّم لأداء الامتحان 149 ألفًا و482 طالبًا وطالبة، حضر منهم 147 ألفًا و786 طالبًا وطالبة.

ويرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفرالشيخ 2025.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفرالشيخ 2025

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إتاحة النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي لتيسير الاستعلام على أولياء الأمور والطلاب من هنا https://kfsedu.gov.eg/

وأكدت المديرية انتظام سير الامتحانات دون شكاوى تُذكر، بفضل المتابعة اليومية من غرفة العمليات، وتوفير الدعم الكامل للجان والمراقبين، والتشديد على الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 24-2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة محافظة كفرالشيخ من خلال الضغط هنا https://kfsedu.gov.eg/

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفرالشيخ على الفور.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025

وجاء مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025 الترم الثاني كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة للترمين الأول والثاني.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة للترمين الأول والثاني.

الرياضيات: 60 درجة للترمين الأول والثاني.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة للترمين الأول والثاني.

العلوم: 40 درجة للترمين الأول والثاني.

ويتكون المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي للترمين في العام الدراسي 24-2025 هو 240 درجة.