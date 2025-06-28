عاجل: صفقة غويهي إلى ليفربول تحمل خبرًا سارًا لتشيلسي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن صفقة انتقال مارك غويهي من كريستال بالاس إلى ليفربول قد تحمل فائدة مالية مباشرة لنادي تشيلسي.

وفقًا للتقرير، كان تشيلسي قد أدرج بندًا في عقد بيع غويهي إلى كريستال بالاس عام 2021 يمنحه 20% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية، ما يعني أن البلوز سيحصلون على مبلغ مالي في حال انتقاله إلى أنفيلد هذا الصيف.

رغم أن كريستال بالاس يقدّر قيمة اللاعب بـ70 مليون جنيه إسترليني، فإن ليفربول يأمل في التوصل إلى اتفاق أقرب إلى 40 مليون جنيه، وهو ما يعني أن تشيلسي قد يحصل على حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني من الصفقة.