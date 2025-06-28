عاجل: صديق غولر وهويسين.. التهديد الأكبر لريال مدريد في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء على المهاجم التركي كينان يلدز، نجم يوفنتوس الشاب، معتبرة إياه أحد أبرز التهديدات التي تنتظر ريال مدريد في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل يلدز ثلاثة أهداف في أول مباراتين من المسابقة، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين إلى جانب أربعة لاعبين آخرين، ما جعله تحت أنظار المتابعين كأحد مفاتيح اللعب الخطرة في الفريق الإيطالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن كينان يلدز يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع اثنين من لاعبي ريال مدريد، هما الموهبة التركية أردا غولير والمدافع ديان هويسين، الذي كان زميله في أكاديمية يوفنتوس لمدة عامين، وتعد علاقته مع المدافع الإسباني مميزة للغاية على الصعيد الشخصي.