عاجل: فيديو: رسالة بلباو بعد ترميم جدارية نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجّه نادي أتلتيك بلباو رسالة قوية بعد إعادة ترميم جدارية لاعبه نيكو ويليامز التي تعرّضت للتخريب، مؤكدًا تمسكه بقيمه وهويته في جميع الأوقات.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:

“سندافع عن هويتنا وقيمنا في كل لحظة، في كل مكان، وبقدر ما يلزم.”

الجدارية، الموجودة في حي لوتشانا، تم ترميمها من جديد على يد الرسام كارلوس لوبيز، بعدما قام مجهولون بتشويه صورة نيكو وكتابة عبارات مسيئة، في ظل الجدل الدائر حول احتمال انتقاله إلى برشلونة.

رسالة بلباو جاءت كدعم واضح لويليامز، ورفض للهجوم الجماهيري على اللاعب، وردّ على التصرفات المسيئة، وأكدت أن النادي يقف إلى جانب أبنائه ويحافظ على تقاليده رغم كل الظروف.