عاجل: غداً انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير على قناة ON E ومنصة يانغو بلاي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد قناة ON E ومنصة يانغو بلاي لعرض أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ابتداءً من غدًا الأحد، 29 يونيو.

فانتازيا ذات طابع عائلي

يُعد مسلسل مملكة الحرير واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المرتقبة، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال الفانتازية ذات الطابع العائلي، وهو مكون من 10 حلقات، ويتناول صراع الأشقاء، ويظهر من خلاله كريم محمود عبدالعزيز بشخصية مختلفة يجمع بها ما بين الأكشن والكوميديا معاً، حيث يدخل فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد خلال الأحداث بشخصية أميرة من زمن قديم.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

يتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم مجموعة من النجوم هم، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه، العمل من إنتاج سينرجي – للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

حديث بيتر ميمي عن مملكة الحرير

وقد صرّح بيتر ميمي عن العمل قائلاً : أول مرة في حياتي أعمل مسلسل فيه كمية الشر ده، كل شر في البني آدم موجود في شخصية من الشخصيات، كل إنسان فينا اتولد في أحسن صورة ومع الطريق اتلوث بالدنيا شبه شخصيات المسلسل على مدار الدراما وتسلسل الأحداث.

أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

ويأتي مملكة الحرير بعد النجاح الكبير الذي حققه كريم محمود عبدالعزيز في فيلمه الأخير الهنا اللي أنا فيه، والذي شارك في بطولته مع مجموعة من النجوم منهم دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، محمد أوتاكا، وياسر الطوبجي، بالإضافة إلى ظهور خاص لـ معتز التوني، وكان الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

قصة الفيلم

فيلم الهنا اللي أنا فيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم محمود عبدالعزيز، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على السوشيال ميديا حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس.