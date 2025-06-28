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عاجل: تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان والفرق الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستضيف ملعب مرسيدس بنز اللقاء المرتقب غدًا الأحد ما بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في ثمن النهائي بكأس العالم للأندية.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية لبطل أوروبا مع فريق أمريكي في هذه النسخة من المونديال، فقد سبق وأن تقابل مع سياتل ساوندرز في دور المجموعات وانتهت المباراة بينهما بفوز باريس بهدفين دون رد.

بينما ستكون تلك المباراة هي الأولى لإنتر ميامي ضد أي فريق فرنسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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