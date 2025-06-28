عاجل: صدمة جديدة في الزمالك.. صفقة الموسم تقترب من الدوري التركي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي، عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة قد تُبعده عن الانضمام لنادي الزمالك.

وعلمت “تليجراف مصر” من مصادرها، أن اللاعب رحّب بالعرض التركي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة في أوروبا، خاصة مع جدية المفاوضات واقتراب الطرفين من الاتفاق على التفاصيل النهائية.

رتوش أخيرة قبل الحسم

ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة قبل حسم الصفقة بشكل رسمي، ما يُعد ضربة جديدة لآمال الزمالك، الذي دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الأيام الماضية على أمل ضمه لتدعيم الخط الأمامي.

محمد شريف يفضل الاحتراف على الزمالك

وكان الزمالك قد كثّف محاولاته للتعاقد مع شريف، في ظل حاجة الفريق الماسة لمهاجم صاحب خبرات، إلا أن تفضيل اللاعب لخوض تجربة احترافية في أوروبا أفسد مخططات القلعة البيضاء، كما أنه يخشى خسارة جماهير المارد الأحمر، لدرجة أنه كان يضع نادي بيراميدز في مرتبة تسبق الزمالك كخيار أولي بعد الأهلي قبل الزمالك.

الزمالك يتجه لحلول بديلة

وفي ظل ابتعاد شريف، سيتجه الزمالك لخيارات هجومية بديلة على وجه السرعة، لإنقاذ الميركاتو الصيفي وتلبية احتياجات ونواقص الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

مسيرة مميزة مع الخليج

يذكر أن محمد شريف خاض موسمين مع الخليج السعودي، حيث انتقل إليه في صيف 2023 بعد مسيرة متميزة مع الأهلي دامت في الفترة من 2018 إلى 2023، خاض خلالها 88 مباراة ونجح في تسجيل 41 هدفًا مع المارد الأحمر.

فيما لعب شريف مع الخليج السعودي موسمين بداية من موسم 2023 وحتى موسم 2025، سجل خلال الموسمين 9 أهداف في 45 مباراة خاضها مع الفريق السعودي في دوري روشن.