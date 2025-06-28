عاجل: نهاية صادمة.. ملخص حلقات مسلسل “لعبة الحبار” الموسم الثالث

عدن - ياسمين عبد العظيم - حظي مسلسل “لعبة الحبار” الموسم الثالث بإعجاب الكثير بعد عرض الـ 6 حلقات، حيث يغلب على الأحداث طابع الإثارة والتشويق، لذلك يبحث المتابعون عن ملخص حلقات مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث.

وعرضت منصة “نيتفليكس” الحلقات الـ 6 دفعة واحدة من مسلسل “لعبة الحبار” الموسم الثالث والأخيرة مساء أمس الجمعة، حيث شهدت الحلقات تصاعد التوترات والمواجهات.

مسلسل “لعبة الحبار” الموسم الثالث الحلقة الأولى

تبدأ الحلقة بمخطط مليء بالمخاطر، حيث تتسلل “نو يول” إلى صميم اللعبة لتنفيذ مهمة دقيقة، ثم تُعلن اللعبة جولة “الغميضة”، حيث ينقسم اللاعبون إلى فريقين: فريق يحوز المفاتيح والآخر يتسلح بالسكاكين، وفي هذه الجولة، لا مجال للخطأ.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث الحلقة الثانية

تتوالى الأحداث في هذه الحلقة، حيث يواجه “غي هون” منافسه “داي هو كانغ” في واحدة من أعنف الاشتباكات، وفي المقابل تتعرض “جون هي كيم” لأزمة ذاتية عميقة تقلب حياتها رأسًا على عقب وتضعها أمام امتحان باطني صعب.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث الحلقة الثالثة

أما في الحلقة الثالثة، يقترب فريق “جون هو” من تحديد مكان الجزيرة، وتستنجد “جوم جا جانج” بـ”جي هون” لإنقاذ “جون هي” وطفلها الرضيع، وفي اللحظة نفسها يتداول قادة اللعبة اقتراحًا قد يبدل مسار الأحداث بصورة جذرية.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث الحلقة الرابعة

وفي الحلقة الرابعة، تبلغ التوترات أوجهًا في هذه الحلقة، حيث تجد “جون هي” نفسها أمام منعطف مصيري في حياتها، بينما يواجه “غي هون” القائد اختبارًا أخلاقيًا مميتًا قبل المرحلة النهائية من اللعبة.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث الحلقة الخامسة

في الحلقة الخامسة من المسلسل، تحاول “نو يول” تعديل قواعد اللعب، لكنها تواجه عواقب سلبية تهدد حياتها، بينما “غي هون”، يجد نفسه في صراع ذاتي بين مبادئه وطموحه للنجاة، ويواجه قرارًا أخلاقيًا معقدًا قد يبدل مجريات الأمور.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث الحلقة السادسة

في نهاية ملحمية، يسرع “جون هو” الوقت لبلوغ الجزيرة، بينما يخوض اللاعبون الجولة الختامية في عالم فقد آدميته، وفي هذه الحلقة تكتشف الشخصيات الواقع الصادم وهو أن الشرير الحقيقي ليس اللعبة، بل البشر أنفسهم.