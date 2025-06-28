عاجل: التهاب السحايا الفيروسي يهاجم «أفضل لاعبة في العالم»

شكرا لاهتمامكم بخبر التهاب السحايا الفيروسي يهاجم «أفضل لاعبة في العالم» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السبت، عن إصابة نجمة خط الوسط أيتانا بونماتي بالتهاب السحايا الفيروسي.

وأكد الاتحاد الإسباني نقل أيتانا بونماتي إلى المستشفى حيث تخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أوروبا للسيدات 2025 في سويسرا.

بونماتي، التي تُعد من أبرز عناصر منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غابت عن اللقاء الودي الذي جمع “لا روخا” باليابان وانتهى بفوز الإسبانيات 3-1، في ختام استعدادات المنتخب للبطولة القارية.

اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا، والحاصلة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم عامي 2023 و2024، لم تشارك في التدريبات الأخيرة بعد شعورها بوعكة صحية.

وفي صورة نشرتها من داخل المستشفى، ظهرت بونماتي وهي تتابع المباراة من سريرها، في إشارة إلى دعمها لزميلاتها رغم حالتها الصحية.

مدربة المنتخب مونسيرات تومي فاسكيس صرّحت بعد المباراة أن الوضع الصحي للاعبة “تحت السيطرة من الناحية النظرية”، لكنها أبدت تحفظًا على موعد عودتها إلى الملاعب، قائلة: “لا نعلم حتى الآن مدة الغياب، ولا أستطيع تأكيد مشاركتها في البطولة”.

وأكدت فاسكيس أهمية بونماتي الفنية والمعنوية للفريق، مشيرة إلى أن الجهاز الفني سيواصل الانتظار على أمل تعافيها قبل أولى مباريات المنتخب أمام البرتغال في الثالث من يوليو/تموز في مدينة برن، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بلجيكا وإيطاليا.

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