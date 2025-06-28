عاجل: أرقام ميسي ضد باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سيكون ليونيل ميسي على استعداد لقيادة فريقه إنتر ميامي في مباراة صعبة ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة العالمية.

وعلى الرغم من أن ميسي كان أحد لاعبي باريس في وقت سابق، لكنه كذلك يمتلك تاريخًا حافلًا بالمواجهات والأهداف ضد البطل الفرنسي.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، فقد واجه البرغوث الأرجنتيني باريس في 10 مباريات، سجل فيها 6 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة.