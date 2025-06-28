عاجل: ماذا قال مولر قبل مباراة فلامينغو الحاسمة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر النجم الألماني توماس مولر عن شعوره بالضغط مع انطلاق مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق بات الآن أمام اختبارات لا تقبل الأخطاء، حيث يواجه بايرن ميونخ نادي فلامنجو البرازيلي في دور الـ16 من البطولة في مدينة ميامي.

وقال مولر في تصريحات لشبكة “DAZN”:”لقد مررتُ بهذا الموقف عدة مرات في مسيرتي. سنذهب الآن إلى ميامي لخوض دور الستة عشر ضد فلامنجو، ولا نعلم إن كنا سنتأهل أم سنعود إلى أرضنا.”

وأضاف:”الضغط موجود الآن، وكل مباراة قد تكون حاسمة. فريقنا تنافسي، ولدينا لاعبون يدركون جيدًا ما ينتظرنا. الأمر يتعلق بالأداء في الملعب وتحقيق النتيجة. كما أن مباريات خروج المغلوب تحتاج إلى القليل من الحظ أيضًا.”