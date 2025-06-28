عاجل: بمشاركة نجوم الفن.. أحمد رمزي يكشف كواليس فيديو “خيالي في الامتحانات”

شكرا لاهتمامكم بخبر بمشاركة نجوم الفن.. أحمد رمزي يكشف كواليس فيديو “خيالي في الامتحانات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - علّق صانع المحتوى أحمد رمزي، على فيديو “خيالي في الامتحانات” الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق انتشارًا واسعًا وإشادات كبيرة، خاصة بعد ظهور عدد من النجوم معه، من بينهم المنتج جمال العدل، والفنانون هشام ماجد، جيهان الشماشرجي، أحمد الفيشاوي، ومغني الراب ويجز.

وأوضح رمزي، خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن فكرة الفيديو عمرها عام تقريبًا، وشعر حينها أنها تتطلب ظهور عدد من النجوم لتتماشى مع طبيعة “الخيال” الذي تقوم عليها الفكرة.

وأشار إلى أنه اختار الأسماء التي رأى أنها تناسب العمل، وتواصل مع كل منهم بشكل فردي، رغم أنه لم يكن يرتبط بعلاقات شخصية مع بعضهم، مثل هشام ماجد وجيهان الشماشرجي، بينما تجمعه علاقة جيدة بمغني الراب ويجز، أما المنتج جمال العدل، فقد التقاه مرة واحدة.

وأوضح رمزي، أنه تواصل معهم عبر تطبيق “واتساب”، ولاقت الفكرة ترحيبًا كبيرًا، ليتم تصوير الفيديو بالفعل.

وفي سياق آخر، أوضح أن أسرته وأصدقاءه يمثلون الداعم الأول له في أعماله، حيث يحرص على عرض أفكار الفيديوهات عليهم، ويأخذ بآرائهم واقتراحاتهم قبل تنفيذها.

ولفت إلى أن معظم من يظهرون في فيديوهاته؛ من الدائرة المقربة له، سواء من العائلة أو الأصدقاء أو حتى أصدقاء الأصدقاء وأقاربهم.

وأشار إلى أن الأزياء التي يستخدمها في فيديوهاته، خاصة بوالده أو والدته أو خالته، وكذلك الأماكن التي يصور بها من محيط دائرته المقربة، موضحًا أن كل من يساعده في فيديوهاته يكون بشكل مجاني.

ولفت إلى أنه مع تطور الفيديوهات بدأ في تأجير بعض الملابس، مشيرًا إلى أنه يقدم مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 5 سنوات تقريبًا، ويصور 95% منها باستخدام الهاتف المحمول.

بدايته

وعن بدايته، أوضح أنه درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، ويشارك في بعض العروض المسرحية في الوقت الحالي.

وتحدث رمزي، عن فترة انتشار فيروس كـورونا في 2020، قائلًا إنه من هنا بدأت تجربته مع تقديم الفيديوهات، وكانت تلقى مشاهدات من قبل الأصدقاء والدائرة المقربة فقط، حتى قدم فيديو بعنوان “إزاي تبقى مخرج مسرح في 7 خطوات”، ووقتها حقق ما يقرب من 50 ألف مشاهدة في وقت قصير.

نقطة التحول

ونوّه إلى أن نقطة التحول بالنسبة له، مقطع فيديو كانت فكرته قائمة على السخرية من لقاءات الفنانين مع الإعلامية منى الشاذلي، موضحًا أن الفيديو حقق وقتها مشاهدات تجاوزت مليوني مشاهدة، ومن هنا بدأ يزداد عدد متابعيه.

وأشار إلى أنه عمل مخرجًا في برنامج “الدحيح” مع أحمد الغندور، حيث أخرج ما يقرب 20 حلقة من البرنامج، بالإضافة إلى كتابته بعض “الاسكتشات” الكوميدية في البرنامج خلال 2023.